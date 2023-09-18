Müge Anlı’da skandal olay! Kayıp eşini aramak yerine bakın ne yaptı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 72 gündür kendisinden haber alınamayan Bedriye Kılıç olayı ele alındı. Şüpheli kaybın ardından iddiaların odağındaki eşi Tayfur Kılıç canlı yayına katıldı. Tayfur Kılıç'ın açıklamaları izleyicileri şaşkına çevirdi.

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Türkiye'nin önde gelen kayıp şahısların bulunmasına yardımcı olan programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bir vaka ile izleyicileri karşısına çıktı.

Bu seferki vaka, Konya'da yaşanan ve merak uyandıran bir kayıp olayına odaklanıyor.

35 yaşındaki üç çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın gizemli kayboluşu, Müge Anlı ve ekibinin dikkatini çekti.

Bedriye Kılıç, eşi Tayfur Kılıç ile yaşadığı bir tartışmanın ardından ortadan kayboldu. Kendisinden 72 gündür haber alınamıyor.

Tayfur Kılıç, eşinin Kiraz Festivali'nde muhabirlerle röportaj yapmasının ardından kıskandığını ve bu nedenle aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Programda bu şüpheli kayıp olayının detayları gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Bedriye'nin kaybolmasında eşi Tayfur Kılıç'ın rolü olup olmadığı da soru işaretleri arasında.

İddiaların odağındaki eş canlı yayında!

İddiaların odağındaki Bedriye Kılıç’ın eşi Tayfur Kılıç canlı yayına geldi. Müge Anlı’nın “Karını sorup soruşturdun mu arkadaşlarına” sorusu üzerine “Eşe dosta sordum. Birine kaçmış deyince doğrudur çıkar gibisine şey etmedik. Polise gittik araştırıyoruz dediler” yanıtıyla ağızları açık bıraktı.

Aynı gün arabanın kontağının bozulduğunu ve tamirci aradığını söyleyen Tayfur Kılıç’ın, eşini aramak yerine tamir işleriyle uğraşması ise akıllara durgunluk verdi.

Bedriye Kılıç’ın kaybolması ve akıbeti hakkında bakalım ilerleyen günlerde neler olacak.