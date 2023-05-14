Muğla oy sonuçları 2023! Muğla'da kim kazandı, hangi parti, yüzde kaç? Bodrum, Marmaris, Fethiye... Türkiye'nin tatil beldesi olan Muğla'da oy sonuçları merak ediliyor. Milyonların yanıt aradığı "Muğla 2023 seçim sonuçları" haberimizde...

81 ilde seçim maratonu sürüyor. Oylarını kullananlar, sonuçları beklemeye başladı. Sandıklar 17.00'da kapanacak ve sayımlara start verilecek. İllere göre seçim sonuçları, gündemin merak edilen konusu. Özellikle tatil beldeleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçim sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alan Muğla için seçim haberimizde yer alacak. Bodrum,Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe ilçelerinde oy oranları merak ediliyor. Peki, Muğla seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Muğla sonuçları 2023! Muğla 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Muğla oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.