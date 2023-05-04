Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi? O şartı yerine getirilirse... Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamaları sonrası "adaylıktan çekilecek mi" sorusu gündeme geldi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 gün gibi az bir süre kaldı.

Seçimlere sayılı günler kala Sözcü TV ekranlarına konuk olan Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini destekleyenleri şaşırtan açıklamalarda bulundu.

İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilme şartını açıkladı.

Peki Muharrem İnce adaylıktan çekiliyor mu? İnce adaylıktan çekildi mi, çekilecek mi? Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı! İşte detaylar...

Muharrem İnce adaylıktan çekilecek mi?

Muharrem İnce, "Davutoğlu ve Babacan'ı göndersinler, CHP'ye destek vereyim. Ben gereğini yapmaya hazırım. Babacan ve Davutoğlu çekilirse Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına karşı çıktığını ifade eden İnce, "Üç tane cumhurbaşkanı yeter. Sayın Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu isimler yeter, ben bir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı.