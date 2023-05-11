Muharrem İnce çekildi, Sinan Oğan'dan açıklama geldi: Çekiliyor mu yoksa devam mı? Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın da çekileceğine dair iddialar gündemde yer almıştı. Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama geldi.

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri için geri sayım başladı.

4 adayın yarışacağı seçim mücadelesinde bir isim elendi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Bunun üzerine gözler Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'a çevrildi. Oğan'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak ediliyordu.

Konu ile ilgili araştırmalar devam ederken Sinan Oğan ve Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama geldi.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, hakkında yayılan adaylıktan çekilme iddialarına şu şekilde yanıt verdi:

Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz.

Ümit Özdağ ise Sinan Oğan'ın adalıktan çekilme iddialarını şu sözlerle yalanladı: