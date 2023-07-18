Muharrem orucu ne zaman başlayacak? Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur? Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde oruç ibadeti yerini aldı. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur? İşte merak edilenler...

İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan ve Müslümanların heyecanla beklediği Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı ile birlikte paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure de gündeme geliyor.

Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti ile ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…”

Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Muharrem ayı orucunun ne zaman başlayacağını ve biteceğini merak ediyor. İşte detaylar…

Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Muharrem ayı orucu ile ilgili yanıtı şöyle:

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)