Muhtarlık mesai saatleri 2023 | Muhtarlık saat kaçta açılır/kapanır? Seçim sürecinde vatandaşların daha sık uğradıkları muhtarlıklar, mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Peki, muhtarlık saat kaçta açılır, kaçta kapanır? Hafta sonu muhtarlıklar açık mı? Muhtarlık çalışma saatleri 2023!

Yolu mahalle muhtarlıklarına düşen vatandaşlar, gitmeden önce mesai saatlerini kontrol ediyor.

Özellikle seçime günler kala, seçmenler muhtarlıklara sıkça uğruyor.

Muhtarların; seçmen kağıtlarının dağıtımı, çeşitli harç ve ödemelerin toplanması, cadde, sokak, meydan levhası gibi levhaların kontrolü, nüfus cüzdanını kaybeden vatandaşların bilgilerini düzenlemek gibi görevleri vardır.

Muhtarlıkta işini halletmek isteyenler, açılış-kapanış saatlerini sorguluyor.

Peki, Muhtarlık çalışma saatleri nedir, cumartesi günü açık mı? Muhtarlıklar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Muhtarlık mesai saatleri 2023!

Muhtarlık çalışma saatleri:

Muhtarlık hafta içi her gün mesaiye 09.00'da başlar ve öğle tatili molası olan 12.00'a kadar devam eder. Öğle tatilinin ardından saat 13.00'dan akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar mesaiye devam eder.

Muhtarlıklar ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Muhtarlıklar cumartesi günleri açık mı?

Muhtarlık hafta sonu çalışma saatleri içerisinde hizmet vermemektedir. Muhtarlıklar hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.