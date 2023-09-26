Müjde verildi: İşte en iyi vergisiz bilgisayar modelleri

Son Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilere yönelik vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası detayları netlik kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. İstedikleri 3 mobil şebeke üzerinden kullanabilecekler.'' dedi.
Bu kampanya kapsamında hangi cihazların indirimden yararlanacağı merak konusu oldu.
İşte 9500 TL’yi geçmeyen bilgisayar modelleri ve fiyatları…
Lenovo
· Lenovo V15 82KB0005TX6
· Lenovo V14
· Lenovo Ideapad 15ITL6
· Lenovo Ideapad 3
· Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03
· Lenovo Ideapad 3 14ITL6
Asus
· Asus Laptop X515JA-BR1968WA1
· Asus X515EA1-BQ945WA1
· Asus X515MA-BR423W
· Asus X515EA-BQ868A2
· Asus X515EA4-BQ945WA4
HP
· HP 250 G7
· Hp 14-EM0009NT
· HP 15-FC0003NT
Dell
· Dell Vostro 3400