Mükerrer oy ne demek? Mükerrer oy ne anlama geliyor? Cezası belli oldu... Türkiye bugün Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi devam ederken gündeme gelen konulardan biri de mükerrer oy oldu. Vatandaşlar, "Mükerrer oy ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte anlamı ve cezası...

Milyonlarca vatandaşın beklediği tarih geldi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına geçiyor.

Oy verme işlemi sabah saat 08:00’de başladı, 17:00’de oy verme işlemlerinin ardından sandıklar kapanacak.

Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken gündeme gelen konulardan bir tanesi de mükerrer oy oldu.

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen mükkerer oyun ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Peki mükerrer oy ne demek? Mükerrer oy ne anlama geliyor? İşte mükerrer oyun anlamı ve cezası…

Mükerrer oy ne demek?

Mükerrer kelimesi, tekrarlanan, yinelenen anlamına geliyor. Mükerrer oy ise bir kişinin tek bir oy kullanma hakkı varken birden fazla oy vermesi durumudur ve bu durum seçim hilesi olarak kabul edilir.

Mükerrer oy kullanmak ve kullananlara göz yummak büyük bir suçtur ve hapis cezası gerektirir.

Mükerrer oy kullanmak, seçmen olmadığı halde oy kullanmak, sandık çalmak, seçim tutanağını tahrif etmek, haksız oy temini için menfaat teklif etmek, seçmenin oy kullanmasına engel olmak, silah taşımak gibi durumlar seçim suçu olarak değerlendiriliyor.