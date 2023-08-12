Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme! Cem Garipoğlu öldü mü, mezarı açılacak mı? 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vuran Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu hapis cezası yemişti. Cem Garipoğlu intihar mı etti, mezarı açılacak mı? İşte Bakanlık’tan gelen karar…

Lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 yılında sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından katledilmişti. Karabulut’un cesedi, çöp konteynerında parçalanmış halde bulunmuştu. Cem Garipoğlu ise 197 gün sonra teslim olmuştu. 24 yıl hapis cezası alan Cem Garipoğlu, Silivri Kapalı Cezaevi’nde 10 Ekim 2014 tarihinde çamaşır ipiyle intihar etti. Farklı iddialarla zaman zaman gündeme gelmeye devam eden Münevver Karabulut cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Mezarının açılmasını istedi Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için bakanlığa başvurdu. Türkiye’de büyük tepki çeken cinayet olayında Garipoğlu’nun kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği düşünülüyordu. Bakanlık talebi reddetti Adalet Bakanlığı, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebine ret kararı verdi. Savcılık, yapılan incelemeye göre ölen kişinin DNA’sı ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.