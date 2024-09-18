Murat Yıldırım yeni dizisiyle el sıkıştı! Alacağı ücret dudak uçuklattı... Başarılı oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonda ‘Gizli Bahçe’ dizisi ile el sıkıştı. Yakışıklı oyuncunun bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı.

Haber Merkezi

Yeni sezona iddialı giriş yapan yeni yapımlar seyircilerden tam not almayı başarırken başlaması merakla beklenen dizilerde bulunuyor.

NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşması beklenen yapımlar arasında yer alan Gizli Bahçe başrolleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin başrollerini paylaşacağı iddialı dizinin yapımını TMC Film üstlenirken senarist koltuğunda Emre Özdür ve Hazar Kozice otururken yönetmen koltuğunda ise Recai Karagöz oturacak.

MURAT YILDIRIM’IN ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI...

Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, yeni sezonda başrolünü Ebru Şahin ile paylaşacağı 'Gizli Bahçe' adlı diziden alacağı ücret dudak uçuklattı.

SnopMagazin’de yer alan habere göre, Murat Yıldırım 'Gizli Bahçe' dizisinden bölüm başı 1 milyon 800 bin TL kazanacağı iddiaları duyanları şaşırtmayı başardı.