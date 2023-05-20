Müşahitler para alacak mı? 2023 Müşahit ücreti... 2023 seçimlerinde sandık başında görev alacak olanlar arasında müşahitlere para ödenecek mi merak ediliyor. Müşahitlik başvurusunda bulunanlar "müşahit ücreti 2023" hakkında arama yapıyor. Peki, sandık müşahitleri para alıyor mu, ne kadar? İşte ayrıntılar...

28 Mayıs Pazar günü ikinci kez sandık başına gidecek olan 61 milyona yakın seçmen, görevliler eşliğinde oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi esnasında vatandaşlara pusula, mühür ve zarfı veren, sandığı koruyan ve uygun şekilde oy kullanılmasını sağlayan görevliler yer alıyor.

Görevli vatandaşların her biri, ayrı ayrı görevler için sandık başında bulunuyor. Bu kapsamda "müşahitlik" nedir ve para alacaklar mı merak ediliyor.

Müşahit görevini yerine getirenler, seçim günü boyunca önemli bir sorumluluk taşıyacak.

Peki, müşahit nedir, para alır mı? Müşahit ücreti ne kadar 2023? İşte müşahitin görevleri...

Müşahit nedir

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için sandıklarda güvenliği sağlamak adına müşahitler görev alacak.

Müşahitler para alacak mı?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.