Müslüm Gürses’in tahtına adaydı… Sırra kadem basan Popstar Selçuk bakın şimdi ne halde! Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasının 2004 şampiyonu Selçuk Demirelli, sırra kadem basmıştı. Müslüm Gürses’in tahtına aday olarak gösterilen Popstar Selçuk, 19 yıl sonra ortaya çıktı. İşte son hali…

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Bir döneme damga vuran yarışma programı Popstar, izleyicileri ekran başına kilitlemiş ve birçok yetenekli sanatçıyı sahneye taşımıştır.

Ancak, bu yarışmanın yıldızları, parlak başlangıçlarına rağmen genellikle hızla unutulmuştur.

İşte bu unutulan isimlerden biri de Müslüm Gürses benzetilen sesiyle dikkat çeken Popstar Selçuk Demirelli'ydi.

Şöhreti yakalayamadı

Popstar Selçuk, yarışma sırasında Müslüm Gürses'in tahtına aday gösterilmiş ve izleyicilerin favorilerinden biri olmuştu.

Ancak, yarışmanın ardından yaşadığı hayat, beklenen şöhreti bir türlü yakalayamadı. Albüm çalışmaları yaptı, sahnelerde boy gösterdi, ancak büyük çıkışı elde edemedi.

Aradan geçen 19 yıl, Selçuk Demirelli'nin hayatında büyük değişikliklere neden oldu. Müziğe olan bağlılığı sürdü, ancak geniş kitlelere ulaşmak bir hayal olarak kaldı.

Popstar Selçuk bakın şimdi ne yapıyor! Son halini gören gözlerine inanamıyor. İşte yıllar içindeki değişimi…

Popstar Selçuk Demirelli, sesiyle Müslüm Gürses'e benzetilerek büyük bir ilgi görmüştü. "1 tane Müslüm Gürses var, ikinciye gerek var mı?" sözleriyle alkışlanarak, “Helal olsun” yorumları yapılmıştı.

Ancak yıllar geçtikçe Selçuk Demirelli'nin tarzı ve görünüşü büyük bir değişim geçirdi. Beyazlayan saçları ve değişen tarzıyla, Selçuk Demirelli bambaşka biri haline geldi.