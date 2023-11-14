Muz, mango ve avokado için şok uyarı! Türkiye'de üretimi yasaklansın çıkışı! Ülkemizdeki tropik meyve üretimi hakkında çarpıcı bir uyarı yapıldı. Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, derin sondajlarla muz, mango ve avokado üretiminin yer altı su kaynaklarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Erol Kesici, bu meyvelerin üretiminin durdurulmasını talep etti.

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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici'nin yaptığı açıklama sosyal medyada gündeme oturdu.

Dr. Erol Kesici ülkemizde son yıllarda büyük artış gösteren tropik meyve üretiminin yer altı su kaynaklarına olan etkisine dikkat çekti.

Erol Kesici, muz başta olmak üzere mango, avokado, ejder meyvesi gibi tropik meyvelerin üretimi için derin sondaj kuyularının açıldığını söyleyerek yer altı su kaynaklarının yok edildiğini ifade etti.

Kesici ayrıca 'Kesinlikle izin verilmemelidir. Bu bitkileri dikenler, ülkemizi ve geleceği düşünmelidir' dedi.

Bilindiği üzere özellikle Akdeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'de, son yıllarda tropik meyve üretiminde artış yaşanıyor.

Vahşi sulama isteyen bitkiler

Dr. Erol Kesici muz, avokado, mango gibi bitkilerin damla sulama sistemine uygun olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Maalesef bunlar vahşi sulama isteyen bitkiler. Toprağına, suyuna sahip çıkmak istiyorsan; mango, muz, avokado gibi bitkileri üretme. Mango hiç de bize uygun ve sevimli bitki değildir. Neden mi? Mango, tropikal iklim bitkisi. Tropikal iklim de bol yağışlı ve sıcak bir iklim kuşağıdır. Köppen İklim Sınıflandırması'na göre; yılın 12 ayı boyunca 18 derece altında sıcaklık gerçekleşmez. Bu özellikteki iklimde yetişir ve çok su ister. Hırsın bu kadarı fazla. Suyu ve geleceği düşünüyorsak, mango ve benzeri tropikal bitkileri dikmemeliyiz"