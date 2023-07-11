Muzice karışım.. Tahine birkaç damla limon eklemenin faydalarına inanamayacaksınız Her gün düzenli olarak 1 yemek kaşığı tahine birkaç damla limon damlatarak doğal bir ilaç elde edebilirsiniz. İşte tahine birkaç damla limon eklemenin mucizevi faydaları..

Tahin çok faydalı bir besin kaynağıdır. Yaklaşık 4 bin yıldan daha uzun bir süredir tüketilen tahin adeta doğal bir ilaçtır. Birçok yararı bulunan tahin, limonla birleşince sağladığı fayda dahada artıyor. Susamdan elde edilen tahin kalp sağlığına iyi gelmektedir. Tahin, kaliteli bir kalsiyum deposudur. Tahinin ham maddesi olan susam, demir bakımından çok zengindir. Bu nedenle tahin, kansızlık sorunu olanlar için iyi bir besindir. İşte tahine birkaç damla limon eklemenin mucizevi faydaları.. C vitamini bakımından zengin olan limon, demir bakımından zengin olan tahinle birleşince ortaya mucize etkiler çıkıyor. Tahinin içerisinde damlatılan birkaç damla limon, demir emilimini artırmaktadır. Bu sayede vücuttaki kansızlık problemi azalır. Tahin ve limon karışımı enerji seviyesini artırır ve yorgunluk hissini azaltır. Bu ikili vücutta toplanan zehirli toksinleri yok eder. Tahin ve limon karışımı akciğerleri temizleyerek solunumu düzenler. Tahin ve limon karışımı kısırlık riskini azaltır. Tahine limon sıkmak kemik sağlığını güçlendirmektedir.