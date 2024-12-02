Naci Görür’den kritik açıklama: 81 ilin tümünü uyardı!

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Neredeyse her gün farklı bir şehirde gerçekleşen depremlerin ardından gele uyarılar dikkat çekiyor. Birçok deprem uzmanı tarafından yapılan uyarılar gündemin de nabzını tutmaya devam ediyor.

Deprem sonrası değerlendirmeleriyle dikkat çeken isimler arasında yer alan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu kez 81 ilin tümü hakkında uyarılarda bulundu.

Görür, vali ve belediye başkanlarının açıklamalarında kullandığı "Herhangi bir kayıp yoktur”, “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” rutinlerinden ziyade yaşanan depremlerin uyarı olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

“DEPREME DİRENÇLİ YAPMAK İÇİN…”

Sosyal medya platformu x üzerinden yaptığı açıklamaları ile dikkat çeken Görür, belediye başkanlar ve valiler tarafından yapılan açıklamalara dikkat çekerek, "YEREL YÖNETİCİLERİMİZDEN (VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI) HALK ADINA RİCAMIZ: Kentinizde veya çevresinde bir deprem olunca “Herhangi bir kayıp yoktur” , “Kentimizde üzücü bir olay bildirilmemiştir”, “İncelemelerimiz sürüyor” gibi cevaplardan çok, olan depremi bir uyarı kabul edip, daha kötüsü de olabilir diye, kentinizi deprem dirençli yapmak için çalışınız. Sevgiyle." İfadelerini kullandı