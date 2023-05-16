Nakit avansla altın alanlar üzülecek! FREN GELİYOR; Bugünden itibaren... Son dönemde tüketicilerin kredi kartı ile altın alışverişinin artması, bankaların radarına takıldı. Nakit avans kullanarak daha düşük faizle altın alımına dur denecek bir karar geliyor...

Vatandaşların yatırım limanı aynı ancak yatırım şekli farklılaştı.

Yeni moda ise "nakit avans çekip altın almak"...

Banka müşterileri, kullandıkları kredi kartı ile tüketici kredisinden daha düşük bir faizle avans çekiyor ve kuyum alışverişi yapıyor.

Son dönemlerde oldukça artan nakit avansla altın alımı, Merkez Bankası'na takıldı.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıya göre, flaş bir karar alındı.

Kredi kartının amacı dışında kullanımına sınır geliyor. Özellikle nakit çekim ve altın alımı frenlenecek.

Nakit avansta yeni karar

TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Bu değişiklik, 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli olacak.

Bankaları ilgilendiren bu değişikliğin, kısa süre içerisinde müşterilere yansıması öngörülüyor.