Nam-ı diğer sıvı altın! Ucuz zeytinyağına aldanmayın; Şişedeki detaya bakın! Zeytinyağını ucuza aldığınızı sanarken sağlığınızdan olmayın...İşte hileli zeytinyağını anlamanın yolları!

ensonhaber.com

Yemeklerin ve salataların olmazsa olmazı zeytinyağı, son yıllarda oldukça kıymetli.

Adeta bir sıvı altın değerinde olan zeytinyağı, iklim krizinden olumsuz etkileniyor.

Ülkemizde Akdeniz topraklarında üretilen zeytinyağından verim azaldıkça, fiyatlar uçuyor.

Yüksek zeytinyağı fiyatları etiketlere yansıdıkça, vatandaşın cebi yanıyor. Bu noktada, bazı satıcılar hileye başvurmaktan çekinmiyor.

Daha ucuz zannedilen hileli zeytinyağları, aslında dış görünüşünden bile anlaşılıyor.

Bakanlığın denetimi tam gaz devam ederken, zeytinyağındaki hileyi anlamanız için ipuçlarını derledik.

İşte hileli yağ için bakmanız gerekenler...

Fiyatına aldanmayın

Etikette “zeytinyağı” yazıyorsa, gerçek zeytinyağı olduğuna eminiz. Ancak “zeytinyağı karışımı” veya “zeytinyağı tadı verilmiş” gibi ifadeler varsa, bu ürünler gerçek zeytinyağı değildir.

Dış görünüşten anlayacağınız diğer ipucu rengi. Gerçek zeytinyağı, yeşilimsi sarı veya altın sarısı renge sahiptir. Eğer zeytinyağı açık renkli veya berraksa, içinde başka yağlar veya katkı maddeleri olabilir.