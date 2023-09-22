Namağlup lider Türkiye! Filenin Sultanları - Japonya maçı ne zaman, hangi kanalda? CANLI İZLE A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nda 6. maçına çıkıyor. 5’te 5 yaparak emin adımlarla ilerleyen Filenin Sultanları, Japonya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma için nefesler tutuldu. İşte Türkiye - Japonya maçına ilişkin detaylar…

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda büyük bir mücadele içinde olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı için heyecan dorukta.

Ay-yıldızlılar, bu zorlu elemelerde büyük bir başarıya imza atarak Paris 2024'e gitme umutlarını canlı tutuyor.

Türkiye'nin voleybol gururu Filenin Sultanları, 20 maçtır mağlubiyet yaşamadan yoluna devam ediyor. Grupta büyük bir çekişme içinde bulunan milli takım, şimdiye kadar gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti.

Paris 2024 yolunda kritik bir aşamaya gelinen şu günlerde, Ay-yıldızlılarımızın gözü gruplardaki son mücadeleye çevrildi.

Bu kritik mücadelede galip gelmeleri halinde Paris 2024 Olimpiyatları'na gitmeyi garantileyecekler.

Kritik mücadele için geri sayım başladı ve Türkiye'nin voleybol tutkunları bu önemli anı heyecanla bekliyor. Peki Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Japonya maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, gruptaki 6. Maçında Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele 23 Eylül Cumartesi günü (yarın) saat 13:30’da başlayacak. Maç, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - JAPONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE