NAMAZ VAKİTLERİ: Bugün cuma namazı saat kaçta? 14 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir cuma saati Mübarek Ramazan ayının son cuma namazı, bugün kılınacak. Müslüman alemi önümüzdeki cuma günü bayrama kavuşacak. Peki, bugün cuma saat kaçta? İstanbul,Ankara, İzmir cuma namazı ne zaman kılınacak? İşte namaz vakitleri...

İslam alemi, Ramazan-ı Şerif'in son cuma namazı için camilerin yolunu tutacak.

Müslümanlar, haftaya cuma bayram namazı için buluşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bu haftaki cuma saatleri belli oldu.

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 14 Nisan Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

14 Nisan 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.

14 Nisan 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:54'te kılınacak.

14 Nisan 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:17'de kılınacak.