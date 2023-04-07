Namaz vakti: Bugün (7 Nisan 2023) cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati İllere göre namaz vakitleri, cuma saatini kapsamında sorgulanıyor. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, "bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak" sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün (7 Nisan) cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati...

Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı olan Cuma günü, İslam dininde kutsal bir öneme sahiptir. Cuma namazı kılmak, kıymetli ibadetler arasındadır. Özellikle Ramazan ayının idrak edildiği bu günlerde, cuma namazı daha da değer kazanmaktadır.

Hadis-i şerif'te cuma günü önemi hakkında şu ifadeler yer almaktadır:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Bilseniz bu, sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ı anın ki, felâh bulasınız.” (Cum’a, 62/9­10)

Cuma namazını cemaatle kılmak için camilerin yolunu tutacak olanlar, namaz vakitlerini sorguluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir için öğle ezanı vakti ise arama motorlarında araştırılıyor.

Peki bugün cuma namazı kaçta? 7 Nisan 2023 Cuma namazı ne zaman kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunuyor? İşte detaylar...

7 Nisan 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.

7 Nisan 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12:56'da kılınacak.

7 Nisan 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:19'da kılınacak.