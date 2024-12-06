Hüseyin Topuz

Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettikleri sorulara Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesi üzerinden yanıt arıyorlar.

Dini açıdan cevabı merak edilen yüzlerce soru kurulun resmi internet sitesinde yer alıyor.

Burada bulunan bir soruyu sizler için seçtik. Cevabı en çok merak edilenler arasında "Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?" sorusu yer alıyor.

Peki, namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği cevap...

Soru

Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yanıtı

Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz. Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehennemin hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.