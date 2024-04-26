Naneli şeylerden sonra su içildiğinde ağzınızın soğumasının sebebi bakın neymiş… Naneli şekerler ya da sakızlar yenildikten sonra su içildiğinde ağızda buz gibi bir his oluşur. Ya da tam tersi yanma hissi yaşatır. Peki bunun neden olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte, naneli şeyler yedikten sonra ağzınızda yaşadığınız o garip hislerin nedeni…

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Yaşanılan her şeyin mantıklı bir açıklaması olduğunu düşünürsek naneli şeker ya da sakız tükettikten sonra ağzımızda yaşadığımız o sanki buzdolabına dönüşüyormuş gibi hissetmemizin de mantıklı bir sebebi varmış.

Herkesin yaşadığı bu garip his yüzünden çoğu kişi naneli şeyler tüketmeyi de pek sevmez. Hal böyleyken gelin neden naneli gıdaların o etkiyi yarattığına bakalım.

Eminiz ki daha önce duymadığınız o protein yüzünden bu etkiyi yaşadığınıza şaşıracaksınız. Bakın naneli sakız ya da şekerlerin ağızdaki soğuma hissini yaratmasının sebebi…

Meğer hepsi bir protein yüzündenmiş…

TRPM8 adı verilen bir protein, bir iyon kanalı işlevi görür ve özellikle mentol gibi soğuk hissi veren maddelere karşı tepkimede önemli role sahiptir.

Cildimizde ve ağız boşluğumuzdaki sinir uçlarında da yer alan bu protein, belirli bir soğukluk derecesine ulaştığında aktive olarak sinir hücrelerinden beyne soğuk hissiyatı taşıyan sinyalleri gönderir. Naneli sakız, şeker, diş macunu gibi mentol içeren ürünler de doğrudan TRPM8’i aktive edilir.

Peki bu protein suyla birleştiğinde neden bu etkiyi yaratır? Bu tür nane içeriğine sahip ürünleri kullandığımızda üzerine içtiğimiz su mentol moleküllerinin etkisini daha çok artırır. Bu da mentol moleküllerinin sinir uçlarıyla daha fazla temas etmesini sağlayarak ağızımızda meydana gelen soğuk algısını güçlendirerek yanma ya da donma hissini yaşatır.