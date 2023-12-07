Nar çatlaksa sakın yemeyin! İşte sebebi... Nar alırken de yerken de dikkat! Çatlamış, içi açık olan narlar daha cazip görünse de, zehirlenmelere yol açabiliyor.

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Nar, Kuran-ı Kerim'de dahi bahsi geçen kutsal ve faydalı bir meyvedir.

Kış mevsiminin kırmızı meyvesi nar, tezgahları inci tanesi gibi süsler.

Marketlerde veya pazar tezgahlarında nar seçerken, dikkat etmeniz gereken noktayı biliyor muydunuz...

Nar satın almadan önce bir kez daha düşünmelisiniz.

Narın kalın dış kabuğu, içerideki meyveyi dış etkenlerden ve zararlı maddelerden koruyarak taze ve sağlıklı kalmasını sağlıyor.

Çatlak nar zehirliyor

Nar yetiştirilirken kullanılan tarım ilaçları, genellikle narın dış kabuğunda birikir ve içerisine nüfuz etmez.

Ancak narın kabuğunda ufak bir çatlak oluşursa, bu ilaçlar iç kısımdaki meyveye bulaşabilir.

Bu sebeple çatlamış nar tüketen birçok insan, bu durum nedeniyle sağlık sorunları yaşayabiliyor.