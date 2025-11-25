Nar yerken beyaz zarını unutmayın! Hazine sayılıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antioksidan bakımından en zengin meyvelerden biri olan nar, kış aylarının gelmesiyle tezgahlardaki yerini aldı.

Hem içini dolduran parlak kırmızı taneleri hem de güçlü aromasıyla pek çok sofranın vazgeçilmezi olan nar; yalnızca lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor.

Nar tüketmeden önce hepimizin yaptığı ilk işlem elbette ki tanelerini ayıklamak.

Ancak bu ayıklama sürecinde meyvenin iç kısmındaki beyaz zar, çoğumuz tarafından genelde çöpe atılıyor.

Oysa uzmanlara göre narın en az taneleri kadar değerli olan bölümü tam da bu beyaz kısım.

Faydasına bakalım...

BEYAZINDAKİ ŞİFA

Narın içindeki beyaz zar, yoğun lif içeriği ve güçlü antioksidan yapısıyla sindirim sisteminden bağışıklığa kadar pek çok alanda destekleyici özellikler taşıyor.

Ayrıca polifenol bakımından zengin yapısı sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı oluyor.

Nar zarı aynı zamanda mide içinde dengeleyici ve onarıcıdır.

Yani nar yerken acı diye uzak durduğumuz bu bölüm, aslında meyvenin saklı şifa kaynağı.