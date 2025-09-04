Nasıl kayyum olunur? Kayyum olma şartları 2025

Siyaset ve gündemde sıkça duyduğumuz "kayyum" kelimesi, birçok kişi tarafından merak konusu oluyor.

Özellikle bazı kurumların veya şirketlerin yönetimine kayyum atanmasıyla gündeme gelen bu kavram, "Nasıl kayyum olunur?", "Kimler kayyum olabilir?" ve "Kayyum olma şartları nelerdir?" sorularını da beraberinde getiriyor.

"Kayyum" terimi, Arapça kökenli olup "atanmış yönetici, vekil veya sorumlu kişi" anlamına gelir.

Peki; Kayyum nasıl olunur? İşte, sorunun detaylarıyla yanıtı...

NASIL KAYYUM OLUNUR

Kayyum olmak için herhangi bir "kayyumluk" eğitimi yoktur.

Kayyum, genellikle mahkeme kararıyla atanır. Özellikle şirket iflasları, derneklerin yönetim krizleri veya kamu yararını ilgilendiren durumlarda bu karar alınır.

Mahkeme, uygun niteliklere sahip kişiyi kayyum olarak atar ve yetkilerini belirler.

KİMLER KAYYUM OLABİLİR

Avukatlar, mali müşavirler, kamu görevlileri, vali ya da kaymakamlar kayyum olarak atanabilir.

KAYYUMLAR NASIL SEÇİLİR

Normalde her yargı çevresinde bağlı bulunan bir yargı komisyonu var. Bu komisyonda, bilirkişi ve kayyumlar listesi bulunuyor.

Mahkemeler veya sulh ceza hakimlikleri de atayacakları kayyumları bu listeden seçebiliyor.