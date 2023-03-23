Nasıl niyet edilir? Oruca niyetlenirken ne söylenir? Sahuru yapan Müslümanlar, Ramazan orucu için niyet getirecek. Niyetsiz oruç tutmak, dinimizde uygun değildir. Peki, nasıl niyet edilir? Oruca niyet edilirken ne söylenir? Oruç niyeti nasıl getirilir? İşte söylenmesi gerekenler...

Ramazan'a kavuşan Müslümanlar, sahur sofrasından kalkınca imsak vaktine kadar niyet etmekle mesuldür.

Niyet, orucun şartları arasındadır. Niyet etmeyi unutup oruç tutmak uygun değildir.

Sahura kalkmak bile bir niyet sayılırken, dile getirmek daha hayırlıdır.

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Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

Peki, oruca nasıl niyet edilir? Niyet ederken ne denir? İşte Ramazan orucu niyeti...

Oruca nasıl niyet edilir?

Niyet, bir şeyi yapmaya fiziksel ve ruhsal olarak karar vermektir.

Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Niyet şu şekilde edilmelidir:

"Allah'ım niyet ettim senin rızan için yarınki Ramazan orucumu tutmaya"