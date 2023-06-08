Nasır nasıl tedavi edilir? Nasıra ne iyi gelir? İşte nasıra iyi gelen doğal yöntemler.. El ve ayakta oluşan nasırlara evde doğal yöntemlerle müdahale edebilirsiniz. İşte nasıra iyi gelen doğal yöntemler..

Nasır, el ve ayağın sürekli olarak sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesi ile meydana gelen bir sağlık sorunudur.

Nasır sorunu ile karşı karşıya kalanlar el ve ayaklarında meydana gelen nasıarldan kurtulmak için doğal yöntemlere başvurmaktadır.

Nasır, çok yürümekten, ayakta kalmaktan ve çeşitli spor faaliyetleri yapmaktan dolayı ortaya çıkabilir. Halk arasında yaygın olarak görülen nasır kişinin yaşam kalitesine etki etmektedir.

Nasıra iyi gelen ve evde kolaylıkla yapabileceğiniz bazı yöntemler bulunmaktadır. İşte nasıra iyi gelen yöntemler..

Nasırlı bölgeyi ılık suda bekletin

Nasırlı bölgeyi ılık suda 10 ila 15 dakika boyunca bekletin. Bu sayede yumuşayan nasır daha kolay bir şekilde temizlenebilir.

Nasırlı bölgeyi hafif hareketlerle ovuşturun

Ilık suda yumuşayan nasırlı bölgeyi minik hareketlerle ovuşturun. Ovmanın etkisiyle nasırlı bölgeyi ponza taşı ile ölü derilerden kurtarabilirsiniz. Yapılan bu işlem nasırın boyutunun küçülmesini de sağlayacaktır.

Nasırlı bölgeyi nemlendirin

Nasır, ölü derilerden arındırıldıktan sonra nemlendirilmelidir. Bu sayede nasır dokusunun yumuşaması sağlanır.

Nasır törpüsü kullanın

Nasıra iyi gelecek bir diğer yöntem ise nasırlı bölgeyi törpülemektir. Nasırın üzerinde bulunan sert deriyi hafifçe törpüleyerek, deri üzerindeki kalın tabakayı inceltebilirsiniz.

Nasıra ne iyi gelir?

Nasıra iyi gelen bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. İşte o doğal yöntemler..

Limon suyu ve kabartma tozu

Limon ve kabartma tozunun suya eklenmesi ile elde edilecek suyu nasırlı bölgeye uygulayarak tedavi edebilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı limon suyunu ılık su içine atıp, 2-3 dakika sonra kabartma tozunu ekleyerek bu karışımı elde edebilirsiniz.

Elma sirkesi

Elma sirkesi içerisinde bulunan asit sayesinde nasırın yumuşamasına yardımcı olur. Elma sirkesinin pamuk yardımıyla nasırın üzerine uygulayın ve bir gece boyunca beklettikten sonra sabah çıkarın ve nasırın olduğu bölgeye temizleyin.

Sarımsak

Sarımsak nasıra karşı kullanılan doğal yöntemler arasında bulunmaktadır.. Ezilen bir diş sarımsak nasırlı bölgeye konulur ve üzeri sarılır. Ezilmiş sarımsak birkaç saat bekletildikten sonra sarımsak alınır ve o bölge temizlenir. Böylelikle nasır yumuşayarak nasırın iyileşmesi sağlanır.

Domates kabuğu

Domates kabukları nasıra iyi gelerek el ve ayaktaki nasırların hızlı iyileşmesine olanak sağlar. Domatesin kabukları nasırlı bölgeye konulur ve sarılır. Bu işlem birkaç kez uygulandıktan sonra nasır zamanla iyileşecektir.

Ananas

Nasıra iyi gelen yöntemlerden biriside ananastır. Ananas kabukları el ve ayakta oluşan nasırlara karşı etkilidir. Ananas kabuğunun sarı olan kısımları nasırlı bölgeye temas ettirilir. Böylelikle ananasın hücre yenileme özelliği nasırda da kullanılarak nasırların kurutulmasına olanak sağlanır.