NATO'ya üye ülkeler hangileri? İşte NATO üyeleri ülkeler listesi... NATO üyelerinin hangi ülkeler olduğu merak ediliyor. Son olarak Finlandiya'nın da NATO'ya katılmasıyla beraber NATO üyesi ülkeler 31'e ulaşmış oldu. İşte NATO üyesi olan ülkeler listesi...

NATO üyesi ülkeler arama motorunda sıklıkla sorgulanıyor. Türkiye'nin onayı ile beraber Finlandiya da resmen NATO üyesi olmuş oldu. Gelişme sonrası NATO'ya kaç ülkenin üye olduğu ve hangi ülkenin kaç yılında topluluğa katıldığı merak edilmeye başlandı.

NATO'ya üye ülkeler hangileri?

Finlandiya resmen NATO'ya katıldı ve söz konusu ittifakın 31. üyesi oldu. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü hakkındaki detaylar merak ediliyor. İttifak, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulmuştur.

NATO'da 30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da bulunurken, diğer yirmi sekizinin ise Avrupa'da bulunduğu bilinmekte.

NATO üyesi ülkeler listesi:

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLEȘİK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAǦ (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)