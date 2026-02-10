Abone ol: Google News

NBA All-Star Takvimi 2026: Alperen Şengün'ün takımı netleşti! İşte maç tarihleri...

Houston Rockets formasıyla bu sezon devleşen Alperen, dünya devlerinin buluştuğu bu NBA All Star organizasyonunda takımını ve Türkiye'yi temsil edecek. Peki, NBA All-Star 2026 ne zaman yapılacak? Alperen Şengün hangi takımda yer alacak? İşte, NBA ALL Star 2026 takvimi...

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 09:08
NBA All-Star Takvimi 2026: Alperen Şengün'ün takımı netleşti! İşte maç tarihleri...
  • NBA All-Star 2026, 13-15 Şubat'ta Los Angeles Intuit Dome'da gerçekleşecek.
  • Alperen Şengün, bu organizasyonda "Dünya Takımı" forması giyecek.
  • Yeni formatla, üç takım 12'şer dakikalık dört maç yapacak.

NBA All-Star, her yıl basketbolseverlerin merakla beklediği en büyük organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

Hem sportif rekabetin hem de eğlencenin ön planda olduğu organizasyon, pürdikkat takip ediliyor.

2026 yılında düzenlenecek NBA All-Star Haftası, takvimi ve formatıyla şimdiden gündemde.

Bu sezon Houston Rockets formasıyla çıkış yakalayan Alperen Şengün’ün organizasyonda yer alacak olması ise Türkiye’deki basketbolseverlerin heyecanını artırıyor.

Peki NBA All-Star 2026 ne zaman yapılacak, formatı nasıl olacak ve Alperen Şengün hangi All-Star takımında forma giyecek?

İşte NBA All-Star 2026’ya dair merak edilen tüm detaylar...

NBA ALL STAR 2026 TAKVİMİ

NBA All-Star 2026 organizasyonu, bu yıl Los Angeles’ta düzenlenecek. Detaylar şu şekilde:

Tarih: 13 – 15 Şubat 2026

Yer: Intuit Dome (Los Angeles Clippers’ın yeni salonu)

ALPEREN ŞENGÜn NBA ALL STAR 2026

NBA, 2026 yılında All-Star organizasyonunda bazı format değişikliklerine gitti:

Dünya Takımı da 3. takım olarak oyuna dahil olacak ve 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Alperen Şengün, NBA'in yeni formatı kapsamında "Dünya Takımı" (Team World) formasıyla sahaya çıkacak.

