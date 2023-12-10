NBA Sezon İçi Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu!

NBA Sezon İçi Turnuvası bu sezonla birlikte düzenlenmeye başladı. Düzenlenen Sezon İçi Turnuvası gece oynanan finaliyle birlikte sona erdi.
Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers arasında geçen final izleyenlerin nefesini kesti.
Heyecanları dorukta yaşatan karşılaşmayı 123-109’luk skor ile Los Angeles Lakers kazanarak NBA Sezon İçi Turnuvası’nın şampiyonu oldu.
Şampiyonlukla birlikte Los Angeles takımının oyuncuları turnuvanın ödülü olan kişi başı 500.000 dolarlık para ödülü kazandı. Karşılaşmanın kaybedeni Indiana Pacers takımının oyuncuları ise kişi başı 200.000 dolar ödül aldı.
Yine LeBron James
Turnuvanın en değerli oyuncusu basketbol severleri şaşırtmayarak LeBron James seçildi.
Los Angeles Lakers; Anthony Davis 41 sayı – 20 ribaund – 5 asist, Austin Reaves 28 sayı – 2 ribaund – 3 asist, LeBron James 24 sayı – 11 ribaund – 4 asist, D’Angelo Russell 13 sayı – 4 ribaund – 7 asist ile oynadı.
Indiana Pacers; Bennedict Mathurin 20 sayı – 2 ribaund, Tyrese Haliburton 20 sayı – 11 asist, Aaron Nesmith 15 sayı – 3 ribaund, Obi Toppin 13 sayı – 2 ribaund ile mücadele etti.
Çeyrek sonuçları:
- Çeyrek: 34-29
- Çeyrek: 31-31
- Çeyrek: 25-22
4. Çeyrek: 33-27