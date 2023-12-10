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NBA Sezon İçi Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu!

NBA Sezon İçi Turnuvası’nın şampiyonu belli oldu! NBA Sezon İçi Turnuvası finalinde Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers karşı karşıya gelmişti. Bu kıyasıya mücadelenin kazananı belli oldu. Yeni şampiyon…