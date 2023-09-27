Ne ağda, ne epilasyon! Bu karışımı bir süren kaymak oluyor... İstenmeyen tüylerin acısız ve doğal yöntemi, yüzyıllardır kullanılan hamam otu tozudur. İşte hamam otu tozunun kullanılışı ve etkileri...

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Kadınların bitmek bilmeyen çilesi, istenmeyen tüyler...

Ağda acıtıyor, epilasyon pahalı, jilet alerji yapıyor diyorsanız; çözüm doğal yollarda.

Hürrem Sultan'ın bile tüylerinden bu yöntemle kurtulduğu biliniyor.

Mucizenin adı: Hamam otu tozu!

Hamam otu bitkisi başta Kahramanmaraş ili olmak üzere birçok yerde yetişen otsu bir bitkidir. Diğer adı zındık otudur.

Peki, tüyler için hamam otu tozu nasıl kullanılır? Hemen anlatalım;

Tüyleri bitiren karışım

Hamam otu, dikkatle kullanmanız gereken bir tozdur. Kaşıntı ve tahriş yapmaması için güvenilir bir aktardan kapalı pakette satın almalısınız.

Kullanacağınız bölgenize göre göz kararı bir kaba alın. Ardından kremsi kıvam alması için su ekleyin.

Öncelikle bileğinizde deneyin, herhangi bir sorun yoksa cildinize sürün.

Yüz ve göz gibi hassas bölgelere sakın değdirmeyin.

Kızarıklık, tahriş ve kaşıntı hissettiğiniz an bol su ile temizleyin.