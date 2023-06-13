Ne ayçiçek, ne zeytinyağı! İşte ısıya en dayanıklı sıvı yağ! Tekrar tekrar kullanılıyor... Isıya dayanıklılığı düşük olan sıvı yemek yağları tekrar kullanılamaz hale gelirken, yüksek ısıya dayanabilen yağlar tasarruf sağlayabilir. Peki, ısıya en dayanıklı yağ hangisi? İşte yanıtı...

Sıvı yağ, yemeklerde sıkça kullanıldığından mutfağın kıymetlisidir. Özellikle son dönemde gelen zamların ardından ayçiçek yağı ve zeytinyağı kullananlar, tasarruf etmenin yollarını arıyor.

Kızartma yaparken pürdikkat davrananlar, sıvı yağı yeniden kullanabilmek istiyor. Ancak yağların yanma dereceleri olduğundan bazen bu durum pek mümkün olmuyor.

Sağlık açısından yağların kızartmanın akabinde yeniden kullanılmaması tavsiye edilirken, en azından ısıya dayanıklılığı yüksek bir yağ tercih edilmesi gerekiyor.

Bu durumda, yanma derecesi en yüksek olan avokado yağı karşımıza çıkıyor.

Hem faydalı hem dayanıklı

Tereyağı, naturel sızma zeytinyağı, rafine edilmemiş mısırözü yağı, rafine edilmemiş soya fasulyesi yağı ve rafine edilmemiş ceviz yağı en çabuk yanan yağlardandır.

Avokado yağı ise 270 Derecelik dumanlanma noktasıyla ısıya en dayanıklı yağlardan birisidir. Bu nedenle yüksek ısı için oldukça uyumludur.

Zeytinyağını kullandığınız her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.