Ne benzinli, ne elektrikli, ne de dizel… İşte en çok satan otomobiller

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Son dönemde otomobil satışları üzerine yapılan araştırmalar, elektrikli otomobillerin beklenen başarıyı gösteremediğini ve bu teknolojiyi tercih eden kullanıcı sayısında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Elektrikli araçların piyasa performansının zayıflaması, benzinli ve dizel motorlu otomobillerin de gelecekteki yerini sorgulattı.

Avrupa Birliği ülkeleri, ocak ayından eylül ayına kadar olan satış verilerini incelediğinde, otomobil sektöründeki bu değişimlerin ipuçlarını sunuyor.

Araştırmalar, otomobil alımında kullanıcıların daha sürdürülebilir ve pratik çözümlere yöneldiğini gösteriyor.

Peki, bu kapsamda en çok tercih edilen otomobiller hangileri oldu?

EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLER

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Eylül ayına ait yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde satılan yeni araçların %32,8'i hibrit, %29,8'i benzinli, %17,3'ü elektrikli, %10,4'ü dizel, %6,8'i fişli hibrit ve %2,9'u diğer yakıt türlerini kullanan araçlardan oluşuyor.

Eylül ayında hibrit araçların satışları, ilk kez benzinli modellerin önüne geçerek %32,8'lik bir paya ulaştı.