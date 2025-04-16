Ne dana eti ne de tavuk eti! Dünyada en çok tüketilen et bakın hangisiymiş

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Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından dünya genelinde et tüketimine ilişkin veriler yayımlandı.

Paylaşılan veriler kapmasında dünya genelinde en çok tüketilen et türü belli oldu. Dana ve tavuk eti diyenler ise yanıldı.

Küresel boyutta incelenen verilerin ardından ortaya çıkan sonuçlar şaşırtmayı başardı. Bakın dünya genelinde en çok tüketilen et türü hangisiymiş.

TAHMİNLER BOŞA ÇIKTI

Çoğu kişinin aklının ucundan bile geçmeyen domuz eti küresel et tüketiminin yüzde 36’sını oluşturarak listenin zirvesinde yer aldı.

Listenin devamında ise tavuk eti yüzde 33’lük pay elde ederken sığır eti isse yüzde 24’lük payı ile dikkat çekti. Keçi ve koyun eti ise toplam et tüketiminin yalnızda yüzde 5’lik kısmında yer aldı.

Domuz eti tüketiminin yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Güney Kore ve İtalya öne çıkıyor. Kişi başına yıllık tüketim, Güney Kore’de 91 kilogram, İtalya’da ise 76 kilogram olarak ölçülüyor.