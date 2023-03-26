"Ne işe yarıyor" demeyin, öyle bir amacı var ki… İşte gerçek kullanım amacını bilmediğiniz şeyler! Her gün sık sık gördüğümüz ama ne işe yaradığını bilmediğimiz o kadar çok şey var ki… Meyve etiketleri, metal paralar, yürüyen merdivenlerin kenarlarındaki fırçalar gibi işinize yarayacak şeylerin gerçek kullanım amaçlarını sizler için derledik.

Günlük hayatımızda her gün karşılaştığımız ancak görmezden geldiğimiz bazı şeylerin düşünemeyeceğimiz kadar önemli kullanım amaçları var.

Örneğin hepimiz günlük hayatımızda sıklıkla yürüyen merdivenleri kullanıyoruz. Ancak merdivenlerin kenarlarındaki fırçanın ne işe yaradığı hakkında bir fikrimiz yok.

Pazardan ya da marketten aldığımız meyve ve sebzelerin üzerindeki etiketleri bakmadan çıkarıyoruz. Peki o etiketlerin neden var olduğunu hiç düşündünüz mü?

Bunun gibi birçok gözden kaçan ama önemli amaçları olan şeyleri sizler için derledik. Bakın kullanım amaçları neymiş…

Meyve etiketleri

Marketten meyve sebze alırken muzun, elmanın, mandalinanın üzerinde etiketler bulunur. Etiketler meyvenin üretildiği ülkenin veya satan firmanın adını gösterir. Peki bu etiketlerin gerçek amacı ne?

Etiketlerin üzerinde sayı varsa bu meyvenin kalitesini gösteriyor demektir. Örneğin sayı 4 haneliyse ve 4 rakamı ile başlıyorsa kimyasal tarım ilacı kalıntısı olabilir demektir. Eğer 5 haneliyse ve 9 ile başlıyorsa meyve organik demektir.

Köpük banyosu

Banyo köpükleri normal şampuanlara göre çok daha fazla köpürür ve suyun üzerinde kalın bir köpük tabakası oluşturur. Bunun rahatlatıcı olması dışında bir amacı daha var.

Küvetin içindeki su eğer üzerinde köpük olmazsa hemen soğur. Bu yüzden köpük tabakası ne kadar kalınsa siz de banyoda o kadar uzun süre sıcak suda keyfinizi sürebilirsiniz.

Metal paralar

Farklı ülkelerin kendine ait çeşitli metal paraları vardır. Bazı metal paraların kenarında tırtıklar görebilirsiniz. Bunun asıl amacı 18. Yüzyıla dayanıyor. O yıllarda metal paralar altın veya gümüşten yapılıyordu. Dolandırıcılar parayı çok küçültmeden paranın kenarlarını törpüleyip kendileri için ekstra altın ve gümüş elde ediyorlardı. Bunu engellemek için o yıllarda paraların kenarları tırtıklı yapılmaya başladı.

Donut

Amerikan filmlerinde ve çizgi filmlerde sıkça gördüğümüz donutlar artık Türkiye’de de popüler oldu. Peki donutlar neden simit şeklinde?

Efsaneye göre 1800’lü yıllarda Amerika’da yaşayan bir denizci her gün annesinin yaptığı hamur toplarını yermiş. Gemiyi sürerken daha kolay yemek için de hamurları dümenin kollarına saplarmış. Bir süre sonra annesi de donutları simit şeklinde yapmaya başlamış.

Merdiven fırçaları

Sizce yürüyen merdivenlerin kenarlarındaki fırçaların amacı ne? Birçok kişi bunu ayakkabısını temizlemek için kullanıyor olabilir. Ancak gerçek amacı çok farklı.

Merdivenlerin kenarındaki fırçalar, insanların kenarlara yaklaşmamasını sağlıyor. Fırça ayağınıza değdiğinde fark edip kenardan uzaklaşıyorsunuz. Böyle ayakkabı bağcıklarının veya uzun eteklerin uçlarının kenarlara sıkışıp herhangi bir kaza olmasını engelliyorlar.