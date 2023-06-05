Ne karbonat, ne limon! Koltukaltına sür, kararmayı unut... Havaların ısınmasıyla birlikte askılı ve sıfır kol giymeler başladı ancak herkesin aklı koltukaltı bölgesinde...Kışın uzun süre havasız kalan ve parfüm-deodorant-roll onlardan dolayı kararan bölgeler nasıl beyazlayacak araştırılıyor. İşte kararmaları önleyen en etkili yöntem...

Koltukaltı bölgesi, yaz aylarında daha dikkat çektiğinden havalar ısınır ısınmaz telaş başlıyor. Kış boyunca havasızlık ve kimyasallar nedeniyle gözeneklerin tıkandığı koltukaltı bölgesi, gün ışında kararmış olarak gözükebiliyor. Özellikle kadınların sıklıkla karşılaştığı ciltte lekelenme ve kararma, can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yaz mevsiminde mayo, bikini gibi deniz kıyafetleri ve dekolte kıyafetler giymek bile kişide kabusa dönüşebiliyor. Deodorant kullanımı, tüy alımı, hormon dengeleri, güneş lekeleri ve benzer sebeplerin tetiklediği derideki pigmentasyon değişiminden kurtulmak neyse ki mümkün. İşte cilt kararması ve bölgesel lekeleri azaltacak yöntem... Ruşur taşı kullanın Ruşur tebeşirin daha yoğun haline benzediği için ıslak cilde değdiğinde bir kısmı eriyecektir. Bu eriyen ruşuru cildinizde 1-2 dakika bekleterek peeling yapar gibi masaj yapmalısınız. İyi bir peeling özelliği olan hamam taşı, cildi ölü derilerden tek seferde arındırıyor ve cildin beyazlamasını sağlıyor. Cilt tonunda 2 haftada gözle görülür açılma sağlayan taş, doğal olması sebebiyle sık kullanımda herhangi bir yan etki oluşturmuyor.