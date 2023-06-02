Ne limon, ne sirke! Aç-tok farketmiyor; Suyu böyle için...

İçtiğimiz suyu daha sağlıklı hale getirmek ve yağ yakıcı etkisini görmek için limonlu ve sirkeli içmek oldukça meşhurdur.

Ancak limonlu sirkeli su herkeste aynı etkiyi gösterecek diye bir kaide yoktur.

Beslenme düzeninizi dengelemez iseniz, ne içerseniz için fayda göremeyebilirsiniz.

Asıl sorun yeme şeklinizde ise, suyu tüketmeniz gereken tarifi açıklıyoruz...

Ne limon, ne sirke! Aç-tok farketmiyor; Suya atın ve bekleyin...

Tarçınlı su deneyin

İçtiğiniz suya kabuk tarçın eklemek, kan şekerinizi gün boyunca dengede tutacaktır.

Böylece, yemeklere saldırmayacak ve kontrollü bir beslenme sağlayacaksınız.

Kurt gibi acıkmanızı engelleyecek olan tarçınlı su, gün içinde dilediğiniz gibi tüketilebilir.