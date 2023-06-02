Ne limon, ne sirke! Aç-tok farketmiyor; Suyu böyle için... Her sabah, her akşam, aç karnına, tok karnına...Limonlu ve sirkeli su çarkından sizi kurtaracak sırrı veriyoruz! İşte içme suyunuza ilave etmeniz gereken tek şey...

İçtiğimiz suyu daha sağlıklı hale getirmek ve yağ yakıcı etkisini görmek için limonlu ve sirkeli su içmek oldukça meşhurdur. Ancak limonlu sirkeli su herkeste aynı etkiyi gösterecek diye bir kaide yoktur. Beslenme düzeninizi dengelemez iseniz, ne içerseniz için fayda göremeyebilirsiniz. Asıl sorun yeme şeklinizde ise, suyu tüketmeniz gereken tarifi açıklıyoruz... Tarçınlı su deneyin İçtiğiniz suya kabuk tarçın eklemek, kan şekerinizi gün boyunca dengede tutacaktır. Böylece, yemeklere saldırmayacak ve kontrollü bir beslenme sağlayacaksınız. Kurt gibi acıkmanızı engelleyecek olan tarçınlı su, gün içinde dilediğiniz gibi tüketilebilir.