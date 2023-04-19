Ne nazar, ne kötü ruh! Evi sirkeli suyla silmenin bu faydasını bilen yok... Bayram temizliği için kolları sıvayanlar, temizlik suyuna sirke eklemeyi de ihmal etmiyor. Peki, evi sirkeli suyla silmek ne işe yarar? Kötü ruh, nazar ve büyüden arındırdığına inanılan sirke, aslında birçok rahatsızlığa da şifacı...

Ramazan Bayramı öncesinde dip köşe ev temizliği yapanlar, ipuçlarından faydalanıyor.

Temizlik denilince akla ilk gelen ürünlerden birisi sirke oluyor. Hem doğal hem de ekonomik olması sebebiyle sirke ev temizliğinde sıkça tercih edilen ürünlerdendir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz "Sirke ne güzel katıktır. Allah'u Teâlâ sirkeye bereket versin, o, benden önceki Peygamberlerin de katığı idi. Sirke varsa, başka katığa ihtiyaç olmaz." (İ.Mace) buyurmuştur.

Evi sirkeli su ile silmenin en büyük faydası evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırmasıdır. Bunun yanı sıra çıkmayan lekelerde sirkeli su ile rahat bir şekilde çıkarılabilir. Cam ve fayans yüzeylerinin daha temiz görünmesi içinde sirkeli su önerilmektedir.

Sirke temizlik suyu içerisine eklenerek tüm yer yüzeylerinin temizliğinde kullanılabilir. Doğal bir dezenfektan olan ve asit içeren beyaz sirke ile banyo temizliği yapılabilir.

Sirkeli suyla temizliğin faydaları ve etkisi sıklıkla merak konusu olmaktadır.

Nazar ve kötülüklerden arındıran sirkeli su, sağlık konusunda da iyileştirici özelliğe sahiptir.

İşte evi sirkeli su ile silmenin bilinmeyen faydaları...

Sirkeli suyla temizliğin etkileri

Sirkeli suyla yapılan temizlik sonrası havadaki alerjenler yok olacak, böylece astım ve sinüzit gibi rahatsızlıkları tetikleyiciler ortadan kalkacaktır.

Sirkeli su ile toz almak, evdeki eşyalarda bulunan bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünlerinden rahatsız olanlar için doğal ve zararsız bir tercihtir.

Egzama ve kaşıntıyı giderici özelliği olan sirke, ev temizliğinde gönül rahatlığıyla kullanılır.

Sirke odaya sinmiş olan kötü kokuyu yok eder, odaya ferahlık verir.