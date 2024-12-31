Ne tüy bırakıyor, ne koku! BİM’e çamaşır kurutma makinesi geliyor; işte fiyatı

Haber Merkezi

BİM, 2025 yılının ilk büyük kampanyasını başlatıyor!

7 Ocak’tan itibaren geçerli olacak Haftanın Önerileri Kataloğu, müşterilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunuyor.

Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede birçok fırsat BİM mağazalarında sizleri bekliyor.

Bu hafta özellikle mutfak ihtiyaçları ve günlük yaşamda kullanılabilecek pratik ürünlerle dolu olan katalog, alışveriş tutkunlarını cezbetmeye hazırlanıyor.

Üstelik BİM, 8 Ocak’tan itibaren beyaz eşya kataloğu ile de evdeki ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanızı sağlıyor.

İşte BİM 7-8 Ocak indirim kataloğu...