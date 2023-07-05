Nefesler tutuldu! Emekli maaşı zam oranı belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği gün geldi. Bugün 6 aylık enflasyon farkı belli oluyor. Peki memur maaşı zam oranı açıklandı mı? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

Temmuz ayına gelinmesiyle milyonlarca emeklinin gündeminde temmuz ayı emekli zammı yer alıyor. Ocak ayında emekli maaşlarına refah payı ile yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL’ye yükselmişti. Bu ay gelecek olan ara zam için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ten gelecek olan açıklamaya çevrildi. Bugün haziran ayı enflasyon oranı açıklanacak. Aynı zamanda memur ve emekli maaşlarının zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin dört gözle beklediği emekli maaşı zammına ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Emekli maaşı zam oranı açıklandı mı? Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı belli olacak. Emekli maaşı ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşı zammına ilişkin "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.