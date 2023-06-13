NEFESLER TUTULDU! Zamlı asgari ücret açıklandı mı? Ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Milyonlarca çalışan asgari ücrete gelecek olan ara zammı bekliyor. Asgari Ücret Komisyonu, bugün toplanıyor...Peki, yeni asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 ikinci asgari ücret zammı...

Seçimlerin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığıyla mücadele sözü devam ediyor.

Erdoğan, enflasyon ve fiyat artışlarına karşı vatandaşı ezdirmeyeceklerinin altını sıklıkla çiziyor. Bu kapsamda, asgari ücrette ara zam sinyalleri de verilmişti.

Asgari ücret zammı için 6 aylık enflasyon verileri baz alınacağından, temmuz ayı da bekleniyor.

7 milyon vatandaşı doğrudan, diğer tüm vatandaşları ise dolaylı yoldan etkileyecek olan asgari ücrette ara zam için görüşmeler başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için tarihi 13 Haziran 2023 olarak duyurmasının ardından masada konuşulacak rakamlar, en çok merak edilenler arasında yerini aldı.

Asgari ücret zammı belli oldu mu? Asgari ücret açıklandı mı? Zamlı asgari ücret ne kadar oldu? Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? merak ediliyor.

İşte asgari ücrette Temmuz zammına ilişkin detaylar...

Zamlı asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Temmuzda memur maaşlarına yapılan zamla birlikte asgari ücrete de iyileştirme uygulanacağını bildirmesinin ardından ara zam için heyecanlı bekleyiş başladı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret zammının açıklanacağı tarihle ilgili konuşmasında, "Mutabakat sağlamayı umuyoruz. Bayram öncesi asgari ücreti halletmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Buna göre; Asgari ücret tespit komisyonu 13 Haziran'da saat 14.00'da toplanacak. Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması bekleniyor.