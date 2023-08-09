Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BJK Konferans Ligi maçı canlı izle UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Beşiktaş, Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, deplasmanda gerçekleşecek olan maçtan garip ayrılıp avantaj elde etmek istiyor. Maça saatler kala yayın kanalı araştırılmaya başladı. İşte Neftçi Bakü - Beşiktaş maçının detayları…

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turu heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Bir önceki turda Tirana ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlı kulüp toplamda 5-1 galip gelerek bir üst tura yükseldi. Beşiktaş, deplasmanda gerçekleşecek olan Neftçi Bakü karşılaşmasını kazanıp avantaj elde etmek istiyor. Zorlu mücadeleye saatler kala futbol tutkunları yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte canlı Neftçi - Beşiktaş maçı linki... Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Neftçi Bakü - Beşiktaş karşılaşması bugün saat 20:00’de S Sport Plus ekranında canlı yayınlanacak. Maçı hakem Julian Weinberger yönetecek. NEFTÇİ BAKÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE Beşiktaş’ın muhtemel 11’i Mert, Rosier, Omar Colley, Daniel Amartey, Umut Meraş, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar