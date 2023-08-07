Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçının detayları belli oldu. İşte maçın merak edilenleri..

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı eleyerek tur atladı. Temsilcimiz İstanbul'da 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşti. Siyah beyazlıların Neftçi Bakü ile oynayacağı maçların tarihleri merak uyandırdı. Futbolseverler Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı hakkında aramalarına hız verdi. Peki, Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın detayları.. Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı ne zaman? Neftçi Bakü - Beşiktaş maçı 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Azerbaycan'da oynanacak. Saat 21:00'de başlayacak mücadelenin S Sport Plus kanalından yayınlanması bekleniyor.