Neftçi - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon çalışmalarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, son hazırlık maçında Neftçi ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların heyecanla beklediği maçın detayları belli oldu. İşte Neftçi – Fenerbahçe maçı tarihi, saati ve yayın kanalı…

Fenerbahçe, sezon öncesi form tutma çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor. Bu süreçte oynanacak olan hazırlık maçları, takımın performansını test etmek ve yeni transferlerin uyumunu gözlemlemek adına büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli kulüp Rusya kampındaki son hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe, penaltılarda mağlup olmuştu. İkinci hazırlık maçında ise Kızılyıldız’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Heyecanla beklenen maça kısa bir zaman kala maçın tarihi, saati ve yayın kanalı da açıklandı. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki Neftçi - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... Neftçi - Fenerbahçe maçı ne zaman? Neftçi Bakü – Fenerbahçe hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 14:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.