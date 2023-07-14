Fenerbahçe, sezon öncesi form tutma çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.
Bu süreçte oynanacak olan hazırlık maçları, takımın performansını test etmek ve yeni transferlerin uyumunu gözlemlemek adına büyük önem taşıyor.
Sarı-lacivertli kulüp Rusya kampındaki son hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi ile karşı karşıya gelecek.
İlk hazırlık maçında Zenit ile karşılaşan Fenerbahçe, penaltılarda mağlup olmuştu. İkinci hazırlık maçında ise Kızılyıldız’a 3-1’lik skorla mağlup oldu.
Heyecanla beklenen maça kısa bir zaman kala maçın tarihi, saati ve yayın kanalı da açıklandı. Arama motorlarında araştırmalar hız kazandı.
Peki Neftçi - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Neftçi - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Neftçi Bakü – Fenerbahçe hazırlık maçı 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü (yarın) saat 14:00’de başlayacak. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.