Nevruz Bayramı 2023 ne zaman? Nevruz Bayramı bu sene hangi tarihte kutlanacak? Bu seneki Nevruz Bayramı'nın tarihi merak ediliyor. Baharın habercisi olarak bilinen Nevruz Bayramı, ülkemizde pek çok ülkede kutlanıyor. Peki Nevruz Bayramı 2023 ne zaman?

Nevruz Bayramı bu sene de baharın gelişiyle beraber kutlanacak. Her sene Mart ayında kutlanan, pek çok ülke ve medeniyet açısından oldukça manevi değere sahip Nevruz Bayramı'nda farklı etkinlikler düzenleniyor.

Nevruz; ayrıca geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde bulunduruyor. Nevruz'un kelime anlamı ise “yeni gün” ya da “gün ışığı” olarak biliniyor.

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanacak?

Nevruz her sene 21 Mart tarihinde kutlanıyor. 2023 senesinde 21 Mart Salı günü kutlanacak olan Nevruz, birçok farklı toplum için yılbaşı niteliği taşıyor.

Baharın başlangıcını simgeleyen ve yeniden doğuşu anlatan Nevruz, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içerisinde barındırıyor. Nevruz ile yeniden doğan şey yalnızca doğa ve tabiat değildir. Ayrıca insan da bedenen ve ruhen kendini temizlemektedir, yenilemektedir. Bu sayede duygular ve fikirler de yenilenmektedir.

Bu sebeple Nevruz, doğadaki dirilişle beraber bir bayram sevincini ve coşkusunu barındırmaktadır.

Nevruz, baharın ilk günü olarak ifade edilmektedir ve bugün kuzey yarım kürede bahar ekinoksunun meydana geldiği bir gündür. Bugünde güneş ekvatora dik açı ile gelmektedir. Bunun yanı sıra gece ve gündüz birbiri ile eşitlenmektedir.