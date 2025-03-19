Nevruz ne zaman? 2025 Nevruz Bayramı tarihi...

Hüseyin Topuz

Türk coğrafyasında yeni yılın başlangıcı ve baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı için geri sayım başladı.

Nevruz Bayramı, baharın gelişini kutlayan, pek çok kültürde önemli bir gelenektir. Bu bayram bazı topluluklarda yeni yılın başlangıcı olarak da kabul edilir.

Nevruz Bayramı farklı etkinlikler, danslar, şenlikler ve geleneksel yemeklerle kutlanmaktadır.

Özellikle Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar gibi bölgelerde Nevruz, derin kültürel ve tarihi köklere sahiptir.

Her yıl, bu bayramın coşkusunu ve birliğini kutlamak için insanlar bir araya gelir. Peki, Nevruz Bayramı ne zaman? İşte 2025 Nevruz tarihi...

Nevruz ne zaman?

Nevruz Bayramı 2025 yılında 21 Mart Cuma gününe denk geliyor.