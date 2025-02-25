Nevruz ne zaman kutlanır? 2025 Nevruz Bayramı tarihi

Yağmur Uçar

Nevruz, Farsça kökenli bir kelime olup, "Yeni Gün" anlamına gelir ve kutlanması Pers İmparatorluğuna kadar uzanır.

Baharın gelişini simgeleyen, doğa ile uyumu kutlayan ve insanlara barış, kardeşlik, yenilenme mesajı veren bir bayramdır.

Çeşitli coğrafyalarda, farklı halklar kendi ritüel ve gelenekleriyle bu günü kutlarlar. Bu halklar arasında Türkler, Azerbaycanlılar, Kürtler, Persler, Kazaklar, Türkmenler, Özbekler ve daha pek çok Orta Asya halkı bulunur.

Nevruz, UNESCO tarafından "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak kabul edilmiştir.

Nevruz kutlamaları, halk oyunları, ateş etrafında dönmeler, danslar, şarkılar, yemekler ve birçok halk geleneğiyle yapılır.

Nevruz'u kaçırmak istemeyenler, "2025 Nevruz Bayramı ne zaman" sorusuna yanıt aramaktadır. İşte bu seneki Nevruz tarihi ve detaylar...

NEVRUZ NE ZAMAN 2025

Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, her yıl Nevruz günü olarak kutlanır.

NEVRUZ NASIL KUTLANIR

Nevruz’un en önemli sembollerinden biri, "ateş"tir. İnsanlar ateşin etrafında toplanarak, eski yılın olumsuzluklarından arınmayı ve yeni yılın temiz başlangıçlarını simgelerler. Ateş etrafında dönerken dileklerde bulunur, eski yılı uğurlayıp, yeniyi karşılarlar.

Nevruz öncesi, evlerin temizlenmesi geleneksel bir ritüeldir. Bu, hem fiziksel temizlik hem de ruhsal arınma olarak kabul edilir.

Kötü enerjilerden arınmak için çeşitli ritüeller yapılır. Ayrıca, yeni kıyafetler giyilir.

Nevruz’da, her evin çeşitli yiyeceklerle donatılmış sofralar hazırlaması yaygın bir gelenektir. İran’daki "Haft Sin" sofrasında yedi sembolik nesne bulunur.

Nevruz kutlamaları genellikle halk dansları, şarkılar, müzik ve oyunlarla doludur.