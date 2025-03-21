Nevruz nedir? Nevruz neden kutlanır?

Hüseyin Topuz

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, yerel renkler ve inançlarla zenginleşerek kutlanan Nevruz, her milletin kendi kültürel değerleriyle bütünleştirdiği ve simgeleştirdiği bir bahar bayramıdır.

Esas anlamı itibarıyla baharın gelişini müjdeleyen bu özel gün, coşkulu etkinliklerle karşılanır.

Doğanın canlanışını kutlama geleneği, Anadolu ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de köklü bir geçmişe sahiptir.

Farsça kökenli "nev" (yeni) ve "ruz" (gün) kelimelerinin birleşmesiyle "yenigün" anlamına gelen Nevruz, özellikle Türk toplulukları başta olmak üzere kuzey yarımkürede pek çok halk tarafından yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir.

21 Mart’ta gece ile gündüz eşitlenir ve güneş, göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelmeye başlar.

Bu tarihten itibaren havalar ısınır, karlar erir, ağaçlar tomurcuklanır ve doğa yeniden hayat bulur.

Göçmen kuşların yuvalarına dönüşüyle birlikte, bu gün; uyanışın, dirilişin ve yeniden doğuşun simgesi olarak görülür ve Nevruz Bayramı adı altında büyük bir sevinçle kutlanır.