Türkiye'nin en güzel şehirlerden birisidir Mardin...
Gideni büyüleyen ve eşsiz bir tarih yolculuğuna çıkaran Mardin, özellikle yaz aylarında ayrı bir güzelliğe sahip oluyor.
Güzel Mezapotamya Mardin, gezilmeye doyulamayacak bir yer. Hazır yaz gelmişken, rotanıza da ekleyeceğiniz bir yer.
Sevdiklerinizle kısa bir Mardin turu yapabilir ve orada yer alan; taş evleri, kiliseleri, camileri, antik kentleri ve otantik atmosferiyle tanışabilirsiniz.
Mardin'i bu kadarla sınırlı görürseniz, yanılırsınız. Yemekleri tüm bu güzellikleri ikiye katlıyor.
Öncelikle gezilecek bazı yerleri listeyelim sonra yemekleri ekleyelim;
- Eski Mardin/Artuklu
- Deyrulzafaran Manastırı
- Ulu Cami m Mardin Kalesi
- Kasımiye Medresesi
- Dara Antik Kenti
- Mor Gabriel Manastırı
- Zinciriye Medresesi
- Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi
- Kırklar Kilisesi
- Şehidiye Camisi
- Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi
- Mardin Kalesi
- Mardin sokakları ve evleri
- Midyat Saat Kulesi
- Mardin Müzesi
Mardin'in yemeden dönmemeniz gereken lezzetleri;
İrok
Sembusek
Kaburga dolması
Harire tatlısı
Lebeniye çorbası
İkbebet
Mardin Kibe
Peksimet
Mardin kiliçe çöreği
Soğan kebabı
Zingil tatlısı
Süryani Çöreği