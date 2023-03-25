Neyi meşhur: "Mardin" Türkiye'nin en güzel şehirlerinden olan Mardin, yolu düşenleri eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Taş evleri, kiliseleri, camileri ve antik kentleriyle büyüleyen Mardin'in yemekleri ise görenlerin aklını başını alıyor. Mardin'e gidenlerin mutlaka yemesi gerekenleri aşağıya bırakıyoruz.

Türkiye'nin en güzel şehirlerden birisidir Mardin...

Gideni büyüleyen ve eşsiz bir tarih yolculuğuna çıkaran Mardin, özellikle yaz aylarında ayrı bir güzelliğe sahip oluyor.

Güzel Mezapotamya Mardin, gezilmeye doyulamayacak bir yer. Hazır yaz gelmişken, rotanıza da ekleyeceğiniz bir yer.

Sevdiklerinizle kısa bir Mardin turu yapabilir ve orada yer alan; taş evleri, kiliseleri, camileri, antik kentleri ve otantik atmosferiyle tanışabilirsiniz.

Mardin'i bu kadarla sınırlı görürseniz, yanılırsınız. Yemekleri tüm bu güzellikleri ikiye katlıyor.

Öncelikle gezilecek bazı yerleri listeyelim sonra yemekleri ekleyelim;

- Eski Mardin/Artuklu

- Deyrulzafaran Manastırı

- Ulu Cami m Mardin Kalesi

- Kasımiye Medresesi

- Dara Antik Kenti

- Mor Gabriel Manastırı

- Zinciriye Medresesi

- Mardin Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

- Kırklar Kilisesi

- Şehidiye Camisi

- Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi

- Mardin Kalesi

- Mardin sokakları ve evleri

- Midyat Saat Kulesi

- Mardin Müzesi

Mardin'in yemeden dönmemeniz gereken lezzetleri;

İrok

Sembusek

Kaburga dolması

Harire tatlısı

Lebeniye çorbası

İkbebet

Mardin Kibe

Peksimet

Mardin kiliçe çöreği

Soğan kebabı

Zingil tatlısı

Süryani Çöreği