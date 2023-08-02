Nicolas Pepe Başiktaş'a çok yakın! Nicolas Pepe kimdir, nereli ve kaç yaşında? Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe ile ilgileniyor. İşte Nicolas Pepe'nin kariyeri..

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Arsenal forması giyen Nicolas Pepe'yi transfer etmek istiyor. Nicolas Pepe'nin Arsenal ile olan sözleşmesini feshetmeye yakın olduğu biliniyor. Son olarak Hırvat futbolcu Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah beyazlılar rotayı Nicolas Pepe'ye çevirdi. Transfer iddialarının ardından Nicolas Pepe hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Nicolas Pepe? İşte merak edilen kariyeri.. Nicolas Pepe kimdir? Nicolas Pepe 29 Mayıs 1995'te Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli milli takımında forma giyen Nicolas Pepe sağ kanat pozisyonunda görev almaktadır. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Angers 2 kulübünde başlayan Nicolas Pepe 2015 yılında Angers kulübüne katıldı. 2017 yılında Lille takımına transfer olan Nicolas Pepe gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Nicolas Pepe 1 Ağustos 2019 tarihinde İngiliz devi Arsenal'e 80 milyon euro karşılığında transfer oldu. 2022/2023 sezonunda kiralık olarak Nice forması giyen Nicolas Pepe forma giydiği 28 maçta 8 gole imza attı.